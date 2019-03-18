Более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который остается без ответа: была ли причина в программном обеспечении самолетов.
Относительно авиакатароф на данный момент известно:
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- Boeing прекратила поставки всех новых самолетов MAX своим клиентам.
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- Спутниковые данные, собранные по рейсу Ethiopian Airlines, и доказательства с места катастрофы показали сходство этой аварии с катастрофой рейса Lion Air в Индонезии, что побудило федеральное управление гражданской авиации США FAA приостановить эксплуатацию всех самолетов Boeing MAX.
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- Следователи нашли кусок стабилизатора в обломках эфиопского самолета с триммером, установленным в необычном положении, похожем на положение с самолета Lion Air, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.
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- Пилот рейса Ethiopian Airlines сообщил о проблемах с системой внутреннего контроля и получил разрешение на возвращение. Пилот рейса Lion Air также попросил вернуться вскоре после взлета из Джакарты.
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- Во Франции проводится технический анализ "черных ящиков" разбившегося самолета Ethiopian Airlines. По словам представителей французских авиавластей, на завершение первых считываний данных с самописцев уйдет несколько дней. Национальный совет по безопасности на транспорте США направляет следователей для оказания помощи, и в пятницу в Париж прибыла эфиопская команда.
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- Самолет Ethiopan Airlines запросил разрешение на возвращение в аэропорт Аддис-Абебы через три минуты после взлета, поскольку ускорился до аномальной скорости, сообщило ранее издание New York Times.
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- Индонезия запланировала ускорить примерно на месяц публикацию отчета о расследовании катастрофы Lion Air, в результате которой погибли все 189 человек на борту, сообщил в пятницу комитет по безопасности на транспорте. Теперь отчет запланировано выпустить в период с июля по август, тогда как по предыдущему графику это планировалось сделать в период с августа по сентябрь.
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- После аварии Lion Air в октябре компания Boeing заявила, что готовит обновление программного обеспечения для самолетов. После катастрофы в Эфиопии компания заявила, что в ближайшие недели установит обновления на всех судах.
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- Boeing утверждает, что его новые самолеты, экономящие топливо, безопасны, но поддержала решение федерального управления гражданской авиации США приостановить их эксплуатацию. Опасаясь финансового удара и вреда для бренда, инвесторы "стерли" с рынка около 26 миллиардов долларов.
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- Законодатели США заявили, что эксплуатация самолетов может быть приостановлена на недели для обновления программного обеспечения и установки его на каждом самолете.
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- Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для модели 737 MAX в течение недели или 10 дней, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, 16 марта.
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- После аварии рейса 302 Ethiopan Airlines не было подано никаких исков, но некоторые юристы заявили, что ожидают, что компании Boeing будет выдвинут иск в Соединенных Штатах.
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Далее ожидается, что:
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- Следователи обнародуют предварительный отчет на основе информации, которую они получат по данным и записям из кабины пилотов из двух "черных ящиков".
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- Следователи начали изучать аудиозаписи из кабины пилотов, сообщило в субботу французское бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации BEA. BEA также обнародовало фотографию, на которой - невредимый рекордер, но несколько "смятый" в результате падения самолета в поле через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы.
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- Ethiopan Airlines заявила 16 марта, что анализ ДНК останков пассажиров может занять до шести месяцев.
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- Страны примут решение о том, следует ли и если да, то когда отменить приостановление эксплуатации самолетов Boeing на основе этой информации.
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