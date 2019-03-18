Более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий

КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.