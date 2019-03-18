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Более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий

Киев • УНН

 • 9506 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который остается без ответа: была ли причина в программном обеспечении самолетов.

Относительно авиакатароф на данный момент известно:

  • Boeing прекратила поставки всех новых самолетов MAX своим клиентам.
  • Спутниковые данные, собранные по рейсу Ethiopian Airlines, и доказательства с места катастрофы показали сходство этой аварии с катастрофой рейса Lion Air в Индонезии, что побудило федеральное управление гражданской авиации США FAA приостановить эксплуатацию всех самолетов Boeing MAX.
  • Следователи нашли кусок стабилизатора в обломках эфиопского самолета с триммером, установленным в необычном положении, похожем на положение с самолета Lion Air, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.
  • Пилот рейса Ethiopian Airlines сообщил о проблемах с системой внутреннего контроля и получил разрешение на возвращение. Пилот рейса Lion Air также попросил вернуться вскоре после взлета из Джакарты.
  • Во Франции проводится технический анализ "черных ящиков" разбившегося самолета Ethiopian Airlines. По словам представителей французских авиавластей, на завершение первых считываний данных с самописцев уйдет несколько дней. Национальный совет по безопасности на транспорте США направляет следователей для оказания помощи, и в пятницу в Париж прибыла эфиопская команда.
  • Самолет Ethiopan Airlines запросил разрешение на возвращение в аэропорт Аддис-Абебы через три минуты после взлета, поскольку ускорился до аномальной скорости, сообщило ранее издание New York Times.
  • Индонезия запланировала ускорить примерно на месяц публикацию отчета о расследовании катастрофы Lion Air, в результате которой погибли все 189 человек на борту, сообщил в пятницу комитет по безопасности на транспорте. Теперь отчет запланировано выпустить в период с июля по август, тогда как по предыдущему графику это планировалось сделать в период с августа по сентябрь.
  • После аварии Lion Air в октябре компания Boeing заявила, что готовит обновление программного обеспечения для самолетов. После катастрофы в Эфиопии компания заявила, что в ближайшие недели установит обновления на всех судах.
  • Boeing утверждает, что его новые самолеты, экономящие топливо, безопасны, но поддержала решение федерального управления гражданской авиации США приостановить их эксплуатацию. Опасаясь финансового удара и вреда для бренда, инвесторы "стерли" с рынка около 26 миллиардов долларов.
  • Законодатели США заявили, что эксплуатация самолетов может быть приостановлена на недели для обновления программного обеспечения и установки его на каждом самолете.
  • Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для модели 737 MAX в течение недели или 10 дней, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, 16 марта.
  • После аварии рейса 302 Ethiopan Airlines не было подано никаких исков, но некоторые юристы заявили, что ожидают, что компании Boeing будет выдвинут иск в Соединенных Штатах.

Далее ожидается, что:

  • Следователи обнародуют предварительный отчет на основе информации, которую они получат по данным и записям из кабины пилотов из двух "черных ящиков".
  • Следователи начали изучать аудиозаписи из кабины пилотов, сообщило в субботу французское бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации BEA. BEA также обнародовало фотографию, на которой - невредимый рекордер, но несколько "смятый" в результате падения самолета в поле через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы.
  • Ethiopan Airlines заявила 16 марта, что анализ ДНК останков пассажиров может занять до шести месяцев.
  • Страны примут решение о том, следует ли и если да, то когда отменить приостановление эксплуатации самолетов Boeing на основе этой информации.
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