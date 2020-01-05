Понад 200 авто утворили новорічну ялинку в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У Кропивницькому 230 машин утворили автоялинку сьогоднi, 5 сiчня, передає кореспондент УНН із посиланням на очевидцiв.
Акцiя була проведена у мiкрорайонi Новомиколаївка. Слід зазначити, що деякі учасники флешмобу по-святковому прикрасили свої автомобілі.
На "верхівці" автоялинки знаходиться повiтряна куля.
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Як повідомляв УНН, чоловік видерся на центральну ялинку Івано-Франківська.