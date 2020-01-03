На Різдво у Києві змінять рух громадського транспорту і роботу станцій метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У вівторок, 7 січня, у Києві через святкування Різдва змінять рух деяких маршрутів громадського транспорту. Також можливе обмеження чи закриття на вхід деяких станцій метро. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядження КМДА № 1769.
"7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). 7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів", - сказано у повідомленні.
Так, 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності", - сказано у повідомленні.
Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами: тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, у Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.