У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві сьогодні запрацювали пункти прийому новорічних ялинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору, що відкрилися сьогодні в усіх районах Києва", - йдеться у повідомленні.
За інформацією КМДА, зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.
Нагадаємо, за рейтингом, опублікованим туристичним порталом European Best Destinations, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.