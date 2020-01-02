В Киеве заработали пункты приема новогодних елок

"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести в 15 пунктов сбора, открывшихся сегодня во всех районах Киева", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Напомним, по рейтингу, опубликованному туристическим порталом European Best Destinations, столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы.