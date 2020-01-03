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На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро

На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро

Киев  •  УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Во вторник, 7 января, в Киеве из-за празднования Рождества изменят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Также возможно ограничение или закрытие на вход некоторых станций метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение КГГА № 1769.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). 7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях будет Шествие звездарей", - говорится в сообщении.

Так, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости", - сказано в сообщении.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, в Киеве заработали пункты приема новогодних елок.

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