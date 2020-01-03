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Чоловік видерся на центральну ялинку Івано-Франківська

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Працівники “Муніципальної варти” в Івано-Франківську зняли з центральної міської ялинки місцевого жителя. Чоловік пояснив, що намагався поправити ілюмінацію. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні вночі працівники Муніципальної Варти в ході пішого патрулювання Центральної частини міста побачили чоловіка який виліз на центральну ялинку міста. Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції. Він пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині у пожежі згоріла новорічна ялинка

Нагадаємо, чоловік під Новий рік вкрав кілька рулонів мінеральної вати і штучну ялинку.

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