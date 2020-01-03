Мужчина забрался на центральную елку Ивано-Франковска
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Работники "Муниципальной варты" в Ивано-Франковске сняли с центральной городской елки местного жителя. Мужчина пояснил, что пытался поправить иллюминацию. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью работники Муниципальной варты в ходе пешего патрулирования Центральной части города увидели мужчину, который залез на центральную елку города. Инспекторы его сняли и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Он объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус", - говорится в сообщении.
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Напомним, человек под Новый год украл несколько рулонов минеральной ваты и искусственную елку.