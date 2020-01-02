Чоловік під Новий рік вкрав кілька рулонів мінеральної вати і штучну ялинку

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КИЇВ. 2 січня. УНН. В Охтирці на Сумщині 30-річного чоловіка підозрюють в серії крадіжок, зокрема у викраденні штучної новорічної ялинки на новорічне свято. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

"Оперативники Охтирського відділу поліції встановили причетність 30-річного жителя райцентру до ряду крадіжок, вчинених у Охтирці. Так, саме від його рук потерпіли троє місцевих жителів, у яких підозрюваний викрав велосипед, штучну новорічну ялинку, газо- і електроінструменти, кілька рулонів мінеральної вати", - йдеться у повідомленні сумської поліції про розкриття злочинів на новорічне свято.

Вказано, що в межах відкритих за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України кримінальних проваджень правоохоронці вилучили частину майна, яке підозрюваний залишив собі. Серед майна і ялинка, яку злодій залишив собі на свято.

"Досудове слідство триває, підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів як на території Охтирки, так і району", - додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, у Дніпрі продавщиця влаштувала погоню за п’яним клієнтом, який поцупив костюм для собаки.

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