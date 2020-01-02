Мужчина под Новый год украл несколько рулонов минеральной ваты и искусственную елку

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 29942 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 122592 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Ахтырке Сумской области 30-летнего мужчину подозревают в серии краж, в том числе в похищении искусственной новогодней елки на новогодний праздник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Оперативники Ахтырского отдела полиции установили причастность 30-летнего жителя райцентра к ряду краж, совершенных в Ахтырке. Так, именно от его рук пострадали трое местных жителей, у которых подозреваемый похитил велосипед, искусственную новогоднюю елку, газо- и электроинструменты, несколько рулонов минеральной ваты", - говорится в сообщении сумской полиции о раскрытии преступлений на новогодний праздник.

Указано, что в рамках открытых по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины уголовных производств правоохранители изъяли часть имущества, подозреваемый оставил себе. Среди имущества и елка, которую вор оставил себе на праздник.

"Досудебное следствие продолжается, подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Ахтырки, так и района", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Днепре продавщица устроила погоню за пьяным клиентом, который украл костюм для собаки.

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