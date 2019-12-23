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У Дніпрі продавщиця влаштувала погоню за п’яним клієнтом, який поцупив костюм для собаки

У Дніпрі продавщиця влаштувала погоню за п’яним клієнтом, який поцупив костюм для собаки

Київ • УНН

 • 26690 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Дніпрі продавець зоомагазину наздоганяла п’яного чоловіка, який, ймовірно, поцупив з вітрини зоомагазину зимовий костюм для собаки, після чого його затримала поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

"22 грудня, під час патрулювання Шевченківського району, близько 16 години екіпаж отримав інформацію про крадіжку в магазині товарів для тварин. На місці виклику співробітниця магазину пояснила, що невідомий в нетверезому стані зайшов всередину, почав оглядати товар, а коли пішов - з вітрини зник зимовий костюм для собаки. Жінка наздогнала чоловіка але останній почав нецензурно висловлюватись та пішов в під’їзд будинку поруч", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліцейські опитали мешканців будинку та з’ясували, де проживає громадянин, схожий за прикметами. Правоохоронці піднялись до квартири ймовірного крадія, двері відчинив чоловік, який був в магазині.

"В руках він тримав костюм для собаки з биркою. Згодом, співробітниця магазину пізнала чоловіка і товар", - повідомили у відділі комунікації.

Повідомляється, що чоловіка доставили до відділку поліції.

Нагадаємо, чоловік отримав три місяці арешту за сім крадених шоколадок.

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