У Дніпрі продавщиця влаштувала погоню за п’яним клієнтом, який поцупив костюм для собаки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Дніпрі продавець зоомагазину наздоганяла п’яного чоловіка, який, ймовірно, поцупив з вітрини зоомагазину зимовий костюм для собаки, після чого його затримала поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"22 грудня, під час патрулювання Шевченківського району, близько 16 години екіпаж отримав інформацію про крадіжку в магазині товарів для тварин. На місці виклику співробітниця магазину пояснила, що невідомий в нетверезому стані зайшов всередину, почав оглядати товар, а коли пішов - з вітрини зник зимовий костюм для собаки. Жінка наздогнала чоловіка але останній почав нецензурно висловлюватись та пішов в під’їзд будинку поруч", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські опитали мешканців будинку та з’ясували, де проживає громадянин, схожий за прикметами. Правоохоронці піднялись до квартири ймовірного крадія, двері відчинив чоловік, який був в магазині.
"В руках він тримав костюм для собаки з биркою. Згодом, співробітниця магазину пізнала чоловіка і товар", - повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що чоловіка доставили до відділку поліції.
Нагадаємо, чоловік отримав три місяці арешту за сім крадених шоколадок.