У Дніпрі продавщиця влаштувала погоню за п’яним клієнтом, який поцупив костюм для собаки

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Дніпрі продавець зоомагазину наздоганяла п’яного чоловіка, який, ймовірно, поцупив з вітрини зоомагазину зимовий костюм для собаки, після чого його затримала поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.