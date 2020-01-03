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На Львівщині у пожежі згоріла новорічна ялинка

На Львівщині у пожежі згоріла новорічна ялинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Львівщині сталася пожежа, внаслідок якої згоріла новорічна ялинка та були пошкоджені речі домашнього вжитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.

"2 січня об 11:27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Жовква на вул. 22 Січня. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 8×9 м", - сказано у повідомленні.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, з вікон будинку вибивався густий чорний дим. 

Під час проведення розвідки пожежі, в одній з кімнат було виявлено кота, якого врятовано та винесено на свіже повітря. Об 11:45 пожежу локалізували, та о 11:46 повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ялинку, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Нагадаємо, внаслідок короткого замкнення у гірлянді загорілася ялинка в квартирі у житловому будинку в Києві.

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