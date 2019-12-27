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У квартирі киян через гірлянду загорілася ялинка

У квартирі киян через гірлянду загорілася ялинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Внаслідок короткого замкнення у гірлянді загорілася ялинка в квартирі у житловому будинку в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у столиці.

Повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вулиці Срібнокільській, 8, що у Дарницькому районі столиці, рятувальники отримали 26 грудня о 14:10.

На місці вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 14-му поверсі. Провівши розвідку, бійці виявили, що в кімнаті на ялинці у гірлянді сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням. Вже за 15 хвилин з моменту виклику рятувальники ліквідували займання.

"Внаслідок пожежі гірлянда та ялинка згоріли повністю, пошкоджено особисті речі, меблі та вікно, закопчено стіни та стелю кімнати. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на початку року під Києвом загорілася гірлянда на новорічній ялинці.

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