В квартире киевлян из-за гирлянды загорелась елка

Сообщение о пожаре, который возник в 15-этажном жилом доме на улице Срибнокильской, 8, в Дарницком районе столицы, спасатели получили 26 декабря в 14:10.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 14-м этаже. Проведя разведку, бойцы обнаружили, что в комнате на елке в гирлянде произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Уже через 15 минут с момента вызова спасатели ликвидировали возгорание.

"В результате пожара гирлянда и елка сгорели полностью, повреждены личные вещи, мебель и окно, закопчены стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале года под Киевом загорелась гирлянда на новогодней елке.