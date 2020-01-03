Во Львовской области в пожаре сгорела новогодняя елка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области произошел пожар, в результате которого сгорела новогодняя елка и были повреждены вещи домашнего обихода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"2 января в 11:27 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Жовква на ул. 22 Января. Пожар возник в кирпичном жилом доме, крытом шифером, размером 8×9 м", - сказано в сообщении.
На момент прибытия пожарных к месту вызова, из окон дома выбивался густой черный дым.
При проведении разведки пожара, в одной из комнат был обнаружен кота, которого спасли и вынесли на свежий воздух. В 11:45 пожар был локализован, и в 11:46 полностью ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожена елка, повреждены вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.
Напомним, в результате короткого замыкания в гирлянде загорелась елка в квартире в жилом доме в Киеве.