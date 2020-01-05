Более 200 авто образовали новогоднюю елку в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Кропивницкому 230 машин образовали автоёлку сегодня, 5 января, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.
Акция была проведена в микрорайоне Новониколаевка. Следует отметить, что некоторые участники флешмоба по-праздничному украсили свои автомобили.
На “верхушке” автоёлки находится воздушная шар.
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Как сообщал УНН, мужчина взобрался на центральную елку Ивано-Франковска.