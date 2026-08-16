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Понад 180 бойових зіткнень, ворог запустив 6,8 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 630 перегляди

За добу на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Ворог запустив 6862 дрони та скинув 161 керовану авіабомбу, найактивніше діяв на Покровському напрямку.

Понад 180 бойових зіткнень, ворог запустив 6,8 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Ворог запустив 6,8 тис. дронів та скинув 161 керовану авіабомбу, найактивніше діяв на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6862 дрони-камікадзе та здійснив 2355 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили одну атаку противника. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 29 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Козачої Лопані, Ізбицького, Охрімівки, Круглого та Дворічанського; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка; одне боєзіткнення триває.

Вісім спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки, Дробишевого, Лиману та Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 15 спроб загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного, Миколаївки та Різниківки; ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Степанівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 21 атаку відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та 10 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Наші оборонці успішно відбили одну атаку окупантів на Олександрівському напрямку в районі Єгорівки.

Дванадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рівне, Різдвянка, Гірке, Залізничне, Копані та Гуляйпільське; ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Новояковлівки.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

За добу на фронті сталось 212 боєзіткнень, рф скинула 312 КАБів - Генштаб16.08.26, 08:39 • 9710 переглядiв

Антоніна Туманова

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