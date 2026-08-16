Более 180 боевых столкновений, враг запустил 6,8 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 181 боевое столкновение. Враг запустил 6,8 тыс. дронов и сбросил 161 управляемую авиабомбу, наиболее активно действовал на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением 13 ракет, совершил 52 авиационных удара, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 6862 дрона-камикадзе и осуществил 2355 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отбили одну атаку противника. Кроме того, враг нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 29 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Казачьей Лопани, Избицкого, Охримовки, Круглого и Двуречанского; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка; одно боестолкновение продолжается.

Восемь попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Карповки, Редкодуба, Новоселовки, Дробышево, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 15 попыток захватчиков продвинуться возле Рай-Александровки, Кривой Луки, Закитного, Николаевки и Резниковки; еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов возле Иванополья, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Степановки; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 21 атаку отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Новопавловка. Четыре боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и 10 — ранено; уничтожены две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждены одна артиллерийская система, две единицы автомобильной, две единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожены или подавлены 219 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Наши защитники успешно отбили одну атаку оккупантов на Александровском направлении в районе Егоровки.

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Ровное, Рождественка, Горькое, Железнодорожное, Копани и Гуляйпольское; еще одна атака продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Новояковлевки.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

За сутки на фронте произошло 212 боестолкновений, рф сбросила 312 КАБов - Генштаб