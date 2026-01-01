Понад 173 тисячі автомобілів Porsche мають несправні камери заднього виду

Більше 173 тисяч автомобілів Porsche потенційно мають несправні системи камер заднього виду, що відображає проблему, з якою зіткнеться більшість автовиробників у 2025 році, передає УНН із посиланням на Autoblog.

Протягом 2025 року багато автовиробників, від Stellantis і Toyota до Ford та Hyundai, страждали від збоїв у роботі камер заднього виду.

У більш преміальному сегменті ринку жертвою аналогічної проблеми стала компанія Porsche, згідно з новим відгуком, випущеним Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA), який торкається близько 173 538 автомобілів з модельного ряду автовиробника.

Відгук стосується автомобілів 2019 модельного року і до варіантів 2025, і, що найгірше, Porsche розраховує повідомити власників про усунення проблеми тільки в середині лютого 2026 року.

Зокрема, проблема описується як "проблема програмного забезпечення, яка може перешкоджати правильному відображенню зображення з камери заднього виду", згідно з звітом NHTSA про відкликання. На жаль, у тому ж звіті йдеться, що "точна причина невідома", хоча причиною переривання сигналу від камери заднього виду можуть бути перешкоди сигналу між блоком керування та камерами кругового огляду. Ця проблема може пояснити, чому інженерам-програмістам Porsche буде потрібно так багато часу, щоб усунути будь-яку ймовірність того, що зображення з камери заднього виду не буде відображатися при включенні задньої передачі на автомобілі, що потрапив в аварію. Це підводить до того, які моделі мають цю проблему, та їх кілька, як зазначено нижче:

Porsche 911 2020-2025 років випуску;

Porsche Cayenne 2019-2025 років випуску;

Porsche Cayenne E-Hybrid 2019-2025 років випуску;

Porsche Panamera 2024-2025 років випуску;

Porsche Panamera E-Hybrid 2025 року випуску;

Porsche Taycan 2020-2025 років випуску.

Рішенням стане впровадження нової версії програмного забезпечення, що забезпечує більшу стійкість до можливих перешкод сигналу та відновлює перервану роботу камери. Автомобілі, випущені в період з травня до червня 2025 року, вже оснащені цим новим програмним забезпеченням, але виникає питання, чому Porsche повідомить про усунення проблеми лише в лютому.

Autoblog не виключає, що виникли проблеми з впровадженням цього програмного забезпечення у дилерів або, можливо, навчання їх встановлення. У будь-якому випадку, поки власникам доведеться покладатися на свої дзеркала заднього виду.

Аналогічні проблеми з камерами заднього виду торкнулися буквально мільйонів автомобілів Ford, що спонукало компанію Ford запропонувати нову 15-річну гарантію на багато своїх останніх і більш старих моделей.

