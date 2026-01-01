Понад 173 тисячі автомобілів Porsche мають несправні камери заднього виду

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 24870 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 30171 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 28789 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 27854 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 120166 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 122764 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 44690 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40819 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35523 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28690 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІVideo1 січня, 09:28 • 4570 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 27784 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 17847 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила15:37 • 5012 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 5032 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 5220 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 27912 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 120154 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 71693 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 101502 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Хав'єр Мілей
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Франція
Японія
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 17928 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 29002 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 30217 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 71689 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 29888 перегляди
Понад 173 тисячі автомобілів Porsche мають несправні камери заднього виду

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Проблема стосується моделей 2019-2025 років. Porsche розраховує повідомити власників про усунення проблеми тільки в середині лютого 2026 року.

Понад 173 тисячі автомобілів Porsche мають несправні камери заднього виду

Більше 173 тисяч автомобілів Porsche потенційно мають несправні системи камер заднього виду, що відображає проблему, з якою зіткнеться більшість автовиробників у 2025 році, передає УНН із посиланням на Autoblog.

Протягом 2025 року багато автовиробників, від Stellantis і Toyota до Ford та Hyundai, страждали від збоїв у роботі камер заднього виду.

У більш преміальному сегменті ринку жертвою аналогічної проблеми стала компанія Porsche, згідно з новим відгуком, випущеним Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA), який торкається близько 173 538 автомобілів з модельного ряду автовиробника.

Відгук стосується автомобілів 2019 модельного року і до варіантів 2025, і, що найгірше, Porsche розраховує повідомити власників про усунення проблеми тільки в середині лютого 2026 року.

Зокрема, проблема описується як "проблема програмного забезпечення, яка може перешкоджати правильному відображенню зображення з камери заднього виду", згідно з звітом NHTSA про відкликання. На жаль, у тому ж звіті йдеться, що "точна причина невідома", хоча причиною переривання сигналу від камери заднього виду можуть бути перешкоди сигналу між блоком керування та камерами кругового огляду. Ця проблема може пояснити, чому інженерам-програмістам Porsche буде потрібно так багато часу, щоб усунути будь-яку ймовірність того, що зображення з камери заднього виду не буде відображатися при включенні задньої передачі на автомобілі, що потрапив в аварію. Це підводить до того, які моделі мають цю проблему, та їх кілька, як зазначено нижче:

  • Porsche 911 2020-2025 років випуску;
    • Porsche Cayenne 2019-2025 років випуску;
      • Porsche Cayenne E-Hybrid 2019-2025 років випуску;
        • Porsche Panamera 2024-2025 років випуску;
          • Porsche Panamera E-Hybrid 2025 року випуску;
            • Porsche Taycan 2020-2025 років випуску.

              Рішенням стане впровадження нової версії програмного забезпечення, що забезпечує більшу стійкість до можливих перешкод сигналу та відновлює перервану роботу камери. Автомобілі, випущені в період з травня до червня 2025 року, вже оснащені цим новим програмним забезпеченням, але виникає питання, чому Porsche повідомить про усунення проблеми лише в лютому.

              Autoblog не виключає, що виникли проблеми з впровадженням цього програмного забезпечення у дилерів або, можливо, навчання їх встановлення. У будь-якому випадку, поки власникам доведеться покладатися на свої дзеркала заднього виду.

              Аналогічні проблеми з камерами заднього виду торкнулися буквально мільйонів автомобілів Ford, що спонукало компанію Ford запропонувати нову 15-річну гарантію на багато своїх останніх і більш старих моделей.

              Ford і Honda роблять ставку на гібридні автомобілі у 2026 році через спад попиту на електрокари01.01.26, 13:14 • 2234 перегляди

              Антоніна Туманова

