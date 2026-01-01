Более 173 тысяч автомобилей Porsche имеют неисправные камеры заднего вида

Более 173 тысяч автомобилей Porsche потенциально имеют неисправные системы камер заднего вида, что отражает проблему, с которой столкнется большинство автопроизводителей в 2025 году, передает УНН со ссылкой на Autoblog.

В течение 2025 года многие автопроизводители, от Stellantis и Toyota до Ford и Hyundai, страдали от сбоев в работе камер заднего вида.

В более премиальном сегменте рынка жертвой аналогичной проблемы стала компания Porsche, согласно новому отзыву, выпущенному Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), который затрагивает около 173 538 автомобилей из модельного ряда автопроизводителя.

Отзыв касается автомобилей 2019 модельного года и до вариантов 2025, и, что хуже всего, Porsche рассчитывает сообщить владельцам об устранении проблемы только в середине февраля 2026 года.

В частности, проблема описывается как "проблема программного обеспечения, которая может препятствовать правильному отображению изображения с камеры заднего вида", согласно отчету NHTSA об отзыве. К сожалению, в том же отчете говорится, что "точная причина неизвестна", хотя причиной прерывания сигнала от камеры заднего вида могут быть помехи сигналу между блоком управления и камерами кругового обзора. Эта проблема может объяснить, почему инженерам-программистам Porsche потребуется так много времени, чтобы устранить любую вероятность того, что изображение с камеры заднего вида не будет отображаться при включении задней передачи на автомобиле, попавшем в аварию. Это подводит к тому, какие модели имеют эту проблему, и их несколько, как указано ниже:

Porsche 911 2020-2025 годов выпуска;

Porsche Cayenne 2019-2025 годов выпуска;

Porsche Cayenne E-Hybrid 2019-2025 годов выпуска;

Porsche Panamera 2024-2025 годов выпуска;

Porsche Panamera E-Hybrid 2025 года выпуска;

Porsche Taycan 2020-2025 годов выпуска.

Решением станет внедрение новой версии программного обеспечения, обеспечивающей большую устойчивость к возможным помехам сигнала и восстанавливающей прерванную работу камеры. Автомобили, выпущенные в период с мая по июнь 2025 года, уже оснащены этим новым программным обеспечением, но возникает вопрос, почему Porsche сообщит об устранении проблемы только в феврале.

Autoblog не исключает, что возникли проблемы с внедрением этого программного обеспечения у дилеров или, возможно, обучением их установке. В любом случае, пока владельцам придется полагаться на свои зеркала заднего вида.

Аналогичные проблемы с камерами заднего вида затронули буквально миллионы автомобилей Ford, что побудило компанию Ford предложить новую 15-летнюю гарантию на многие свои последние и более старые модели.

