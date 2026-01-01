$42.350.03
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Золото

Более 173 тысяч автомобилей Porsche имеют неисправные камеры заднего вида

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Проблема касается моделей 2019-2025 годов. Porsche рассчитывает уведомить владельцев об устранении проблемы только в середине февраля 2026 года.

Более 173 тысяч автомобилей Porsche имеют неисправные камеры заднего вида

Более 173 тысяч автомобилей Porsche потенциально имеют неисправные системы камер заднего вида, что отражает проблему, с которой столкнется большинство автопроизводителей в 2025 году, передает УНН со ссылкой на Autoblog.

В течение 2025 года многие автопроизводители, от Stellantis и Toyota до Ford и Hyundai, страдали от сбоев в работе камер заднего вида.

В более премиальном сегменте рынка жертвой аналогичной проблемы стала компания Porsche, согласно новому отзыву, выпущенному Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), который затрагивает около 173 538 автомобилей из модельного ряда автопроизводителя.

Отзыв касается автомобилей 2019 модельного года и до вариантов 2025, и, что хуже всего, Porsche рассчитывает сообщить владельцам об устранении проблемы только в середине февраля 2026 года.

В частности, проблема описывается как "проблема программного обеспечения, которая может препятствовать правильному отображению изображения с камеры заднего вида", согласно отчету NHTSA об отзыве. К сожалению, в том же отчете говорится, что "точная причина неизвестна", хотя причиной прерывания сигнала от камеры заднего вида могут быть помехи сигналу между блоком управления и камерами кругового обзора. Эта проблема может объяснить, почему инженерам-программистам Porsche потребуется так много времени, чтобы устранить любую вероятность того, что изображение с камеры заднего вида не будет отображаться при включении задней передачи на автомобиле, попавшем в аварию. Это подводит к тому, какие модели имеют эту проблему, и их несколько, как указано ниже:

  • Porsche 911 2020-2025 годов выпуска;
    • Porsche Cayenne 2019-2025 годов выпуска;
      • Porsche Cayenne E-Hybrid 2019-2025 годов выпуска;
        • Porsche Panamera 2024-2025 годов выпуска;
          • Porsche Panamera E-Hybrid 2025 года выпуска;
            • Porsche Taycan 2020-2025 годов выпуска.

              Решением станет внедрение новой версии программного обеспечения, обеспечивающей большую устойчивость к возможным помехам сигнала и восстанавливающей прерванную работу камеры. Автомобили, выпущенные в период с мая по июнь 2025 года, уже оснащены этим новым программным обеспечением, но возникает вопрос, почему Porsche сообщит об устранении проблемы только в феврале.

              Autoblog не исключает, что возникли проблемы с внедрением этого программного обеспечения у дилеров или, возможно, обучением их установке. В любом случае, пока владельцам придется полагаться на свои зеркала заднего вида.

              Аналогичные проблемы с камерами заднего вида затронули буквально миллионы автомобилей Ford, что побудило компанию Ford предложить новую 15-летнюю гарантию на многие свои последние и более старые модели.

              Антонина Туманова

