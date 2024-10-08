Понад 1200 шляхів: реєстр міжнародних маршрутів відкрито для загального користування в Україні
Київ • УНН
На єдиному державному вебпорталі відкрито доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.
На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua запрацював доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.
Пише УНН із посиланням на Державну службу з безпеки на транспорті.
Відповідно до інформації пресслужби "Укртрансбезпеки", 8 жовтня було відкрито доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.
Опубліковані на державному вебпорталі (data.gov.ua) дані містять інформацію про всі діючі офіційні маршрути, які мають дозвільні документи передбачені чинним законодавством - як України так і країн через/в які відкрито автобусний маршрут.
Зазначається, що розпорядником опублікованих даних є "Укртрансбезпека".
Переглянути Реєстр можна за посиланням.
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