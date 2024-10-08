Более 1200 путей: реестр международных маршрутов открыт для общего пользования в Украине
Киев • УНН
На едином государственном веб-портале открыт доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.
На Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua заработал доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.
Пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по безопасности на транспорте.
Согласно информации пресс-службы "Укртрансбезпека", доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования был открыт 8 октября.
Данные, опубликованные на государственном веб-портале (data.gov.ua), содержат информацию обо всех действующих официальных маршрутах, которые имеют разрешительные документы предусмотренные действующим законодательством - как Украины так и стран через/в которые открыт автобусный маршрут.
Отмечается, что распорядителем опубликованных данных является "Укртрансбезопасность".
Просмотреть Реестр можно по ссылке.
Напомним,
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