Более 1200 путей: реестр международных маршрутов открыт для общего пользования в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На едином государственном веб-портале открыт доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.

На Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua заработал доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.

Пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по безопасности на транспорте.

Согласно информации пресс-службы "Укртрансбезпека", доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования был открыт 8 октября.

Данные, опубликованные на государственном веб-портале (data.gov.ua), содержат информацию обо всех действующих официальных маршрутах, которые имеют разрешительные документы предусмотренные действующим законодательством - как Украины так и стран через/в которые открыт автобусный маршрут.

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Отмечается, что распорядителем опубликованных данных является "Укртрансбезопасность".

Просмотреть Реестр можно по ссылке.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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