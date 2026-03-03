$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 15033 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 34016 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 40859 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19
Померла народна депутатка першого скликання Валентина Єщенко

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Керівництво Верховної Ради України висловило співчуття з приводу смерті Валентини Єщенко, народної депутатки першого скликання. Вона присвятила життя медицині та очолювала Комісію у справах жінок у ВР.

Померла народна депутатка першого скликання Валентина Єщенко

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють глибокі співчуття з приводу смерті народного депутата України першого скликання Валентини Миколаївни Єщенко. Про це йдеться у публікації ВР у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Єщенко народилася у 1946 році. Своє життя присвятила медицині: працювала рентгенологом, була головною лікаркою дільничої лікарні на Київщині.

У Верховній Раді України Валентина Миколаївна очолювала Комісію у справах жінок, охорони сім’ї, материнства і дитинства.

"Висловлюємо щирі співчуття її родині та близьким", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

У січні народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова.

Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов14.01.26, 14:14 • 13519 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика