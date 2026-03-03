Померла народна депутатка першого скликання Валентина Єщенко
Київ • УНН
Керівництво Верховної Ради України висловило співчуття з приводу смерті Валентини Єщенко, народної депутатки першого скликання. Вона присвятила життя медицині та очолювала Комісію у справах жінок у ВР.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють глибокі співчуття з приводу смерті народного депутата України першого скликання Валентини Миколаївни Єщенко. Про це йдеться у публікації ВР у Facebook, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що Єщенко народилася у 1946 році. Своє життя присвятила медицині: працювала рентгенологом, була головною лікаркою дільничої лікарні на Київщині.
У Верховній Раді України Валентина Миколаївна очолювала Комісію у справах жінок, охорони сім’ї, материнства і дитинства.
"Висловлюємо щирі співчуття її родині та близьким", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо
