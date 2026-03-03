Умерла народный депутат первого созыва Валентина Ещенко

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 29831 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 37781 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 29963 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 30096 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 29451 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 16237 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 16880 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16650 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 36706 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17632 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
86%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсахPhoto2 марта, 16:21 • 10425 просмотра
ЦАХАЛ объявил о ликвидации руководителя разведки "Хезболлы"2 марта, 16:58 • 6882 просмотра
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп2 марта, 17:14 • 11925 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 15245 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну23:37 • 7076 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 15266 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 29827 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 34124 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 40958 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 36706 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 5896 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 16643 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 21421 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 22179 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 79897 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Умерла народный депутат первого созыва Валентина Ещенко

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Руководство Верховной Рады Украины выразило соболезнования по поводу смерти Валентины Ещенко, народного депутата первого созыва. Она посвятила жизнь медицине и возглавляла Комиссию по делам женщин в ВР.

Умерла народный депутат первого созыва Валентина Ещенко

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают глубокие соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины первого созыва Валентины Николаевны Ещенко. Об этом говорится в публикации ВР в Facebook, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что Ещенко родилась в 1946 году. Свою жизнь посвятила медицине: работала рентгенологом, была главным врачом участковой больницы на Киевщине.

В Верховной Раде Украины Валентина Николаевна возглавляла Комиссию по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

"Выражаем искренние соболезнования ее семье и близким", - отмечается в сообщении.

Напомним

В январе народный депутат Орест Саламаха умер после ДТП возле Львова.

Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов14.01.26, 14:14 • 13519 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика