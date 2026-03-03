Умерла народный депутат первого созыва Валентина Ещенко
Киев • УНН
Руководство Верховной Рады Украины выразило соболезнования по поводу смерти Валентины Ещенко, народного депутата первого созыва. Она посвятила жизнь медицине и возглавляла Комиссию по делам женщин в ВР.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают глубокие соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины первого созыва Валентины Николаевны Ещенко. Об этом говорится в публикации ВР в Facebook, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что Ещенко родилась в 1946 году. Свою жизнь посвятила медицине: работала рентгенологом, была главным врачом участковой больницы на Киевщине.
В Верховной Раде Украины Валентина Николаевна возглавляла Комиссию по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.
"Выражаем искренние соболезнования ее семье и близким", - отмечается в сообщении.
