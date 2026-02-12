Помер зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік
Київ • УНН
Актор помер у віці 48 років. Світову популярність йому принесла головна роль у серіалі "Затока Доусона", який виходив на телеканалі WB впродовж шести сезонів.
Американський актор Джеймс Ван Дер Бік, відомий глядачам за роллю Доусона Лірі у популярному серіалі 1990-х "Затока Доусона", помер у віці 48 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис родини Ван Дер Біка в соцмережі Instagram.
Деталі
Говориться, що артист тривалий час боровся з раком товстої кишки. Діагноз йому встановили у 2023 році, а вже наступного року актор публічно розповів про свою хворобу. У березні 2025 року він натякав, що недуга перейшла у ремісію та планував повернення до роботи.
Рідні актора оприлюднили чуттєву заяву на його сторінці в Instagram.
Наш улюблений Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого розповісти про його бажання, любов до людства і святість часу. Ці дні настануть. А зараз ми просимо про спокійну приватність, оскільки ми сумуємо за нашим коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом
Додатково
Джеймс Ван Дер Бік народився у штаті Коннектикут. Свою акторську кар’єру чоловік розпочав ще у школі. Він брав участь у театральних постановках із самого дитинства. Світову популярність йому принесла головна роль у серіалі "Затока Доусона", який виходив на телеканалі WB впродовж шести сезонів.
Нагадаємо
