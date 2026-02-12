Умер звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

Фото: www.instagram.com/vanderjames

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный зрителям по роли Доусона Лири в популярном сериале 1990-х "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение семьи Ван Дер Бика в соцсети Instagram.

Детали

Говорится, что артист долгое время боролся с раком толстой кишки. Диагноз ему поставили в 2023 году, а уже в следующем году актер публично рассказал о своей болезни. В марте 2025 года он намекал, что недуг перешел в ремиссию и планировал вернуться к работе.

Родные актера обнародовали чувственное заявление на его странице в Instagram.

Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть много чего рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни наступят. А сейчас мы просим о спокойной приватности, поскольку мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу - сообщили близкие актера.

Дополнительно

Джеймс Ван Дер Бик родился в штате Коннектикут. Свою актерскую карьеру мужчина начал еще в школе. Он участвовал в театральных постановках с самого детства. Мировую популярность ему принесла главная роль в сериале "Бухта Доусона", который выходил на телеканале WB на протяжении шести сезонов.

Напомним

