09:49
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
08:30
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
11 февраля, 16:28
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
публикации
Эксклюзивы
Умер звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Актер умер в возрасте 48 лет. Мировую популярность ему принесла главная роль в сериале "Бухта Доусона", который выходил на телеканале WB на протяжении шести сезонов.

Умер звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик
Фото: www.instagram.com/vanderjames

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный зрителям по роли Доусона Лири в популярном сериале 1990-х "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение семьи Ван Дер Бика в соцсети Instagram.

Детали

Говорится, что артист долгое время боролся с раком толстой кишки. Диагноз ему поставили в 2023 году, а уже в следующем году актер публично рассказал о своей болезни. В марте 2025 года он намекал, что недуг перешел в ремиссию и планировал вернуться к работе.

Родные актера обнародовали чувственное заявление на его странице в Instagram.

Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть много чего рассказать о его желаниях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни наступят. А сейчас мы просим о спокойной приватности, поскольку мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу

 - сообщили близкие актера.

Дополнительно

Джеймс Ван Дер Бик родился в штате Коннектикут. Свою актерскую карьеру мужчина начал еще в школе. Он участвовал в театральных постановках с самого детства. Мировую популярность ему принесла главная роль в сериале "Бухта Доусона", который выходил на телеканале WB на протяжении шести сезонов.

Напомним

Лауреатка премии "Эмми" Кэтрин О'Хара, известная по ролям в фильмах "Один дома" и "Шиттс-Крик", скончалась в возрасте 71 года.

Станислав Кармазин

