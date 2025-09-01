$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 7714 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 70313 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 54060 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 96359 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 105578 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 96830 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 80693 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35067 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24738 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55198 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Помер художник культових мультфільмів "Острів скарбів" та "Лікар Айболить"

Київ • УНН

 • 166 перегляди

На 91-му році життя помер український художник-аніматор Радна Сахалтуєв. Він відомий роботою над мультфільмами "Як козаки в хокей грали", "Острів скарбів" та іншими.

Помер художник культових мультфільмів "Острів скарбів" та "Лікар Айболить"

На 91-му році помер Радна Сахалтуєв - український художник-аніматор, відомий культовими мультфільмами "Як козаки в хокей грали", "Острів скарбів", "Лікар Айболить" і "Пригоди капітана Врунгеля". Про смерть митця повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач, пише УНН.

І от сьогодні РАДНА таки вирішив підвести риску під таким направду довгим і змістовним життям. Уявімо собі, він вступив до ВГИКу рівно 70 літ тому, у 1955-му. На курс художньої анімації… тоді як раз здох тиран і зачиналось якесь нове, вільніше і розпростореніше життя... 

- написав він 31 серпня на своїй сторінці у Facebook.

Тримбач також поділився, що лише три з половиною місяці тому, 15 травня, з групою кінематографістів, вітав Радну з 90-річчям.

Зненацька ми опинились з ним на узбіччі веселого гурту і він сказав мені з печаллю: "Знаєш, я живу вже зайве. Стільки жити не варто...". А стільки ж треба, по-вашому? Ну, 85 максимум. Ну, може, 87, як Додік (друг Радни режисер Давид Черкаський – ред). Не більше... 

- загдує кінокритик.

Додатково

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде (Бурятія) у сім’ї службовців. У 1955 році він став студентом Всесоюзного державного інституту кінематографії, обравши спеціальність художника анімаційного кіно. Після завершення навчання його направили працювати до Києва, де він і оселився, знайшовши в Україні друзів і створивши родину.

З 1961 року Сахалтуєв працював художником у Творчому об’єднанні мультиплікації "Київнаукфільму", а також був членом Національних спілок художників та кінематографістів України.

У 1970–1980-х роках він став одним із провідних ілюстраторів сатиричного журналу "Перець", а також співпрацював із дитячим виданням "Пізнайко". Його роботи прикрашали книжки багатьох українських і зарубіжних видавництв - серед них "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадіокур’єр", "Фоліо", "Самовар", "ЕКСМО".

За десятиліття творчої діяльності Сахалтуєв залишив яскравий слід в українській анімації та кінематографі, працюючи над десятками стрічок. Найвідоміші серед них - "Як козаки в хокей грали", "Острів скарбів", "Лікар Айболить" і "Пригоди капітана Врунгеля".

