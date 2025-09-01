Умер художник культовых мультфильмов "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит"
Киев • УНН
На 91-м году жизни скончался украинский художник-аниматор Радна Сахалтуев. Он известен работой над мультфильмами "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ" и другими.
На 91-м году жизни скончался Радна Сахалтуев - украинский художник-аниматор, известный культовыми мультфильмами "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля". О смерти художника сообщил кинокритик и киновед Сергей Трымбач, пишет УНН.
И вот сегодня РАДНА все-таки решил подвести черту под такой действительно долгой и содержательной жизнью. Представим себе, он поступил во ВГИК ровно 70 лет назад, в 1955-м. На курс художественной анимации… тогда как раз сдох тиран и начиналась какая-то новая, более свободная и просторная жизнь...
Трымбач также поделился, что всего три с половиной месяца назад, 15 мая, с группой кинематографистов, поздравлял Радну с 90-летием.
Внезапно мы оказались с ним на обочине веселой компании, и он сказал мне с печалью: "Знаешь, я живу уже лишнее. Столько жить не стоит...". А сколько же нужно, по-вашему? Ну, 85 максимум. Ну, может, 87, как Додик (друг Радны режиссер Давид Черкасский – ред). Не больше...
Дополнительно
Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ (Бурятия) в семье служащих. В 1955 году он стал студентом Всесоюзного государственного института кинематографии, выбрав специальность художника анимационного кино. После завершения обучения его направили работать в Киев, где он и поселился, найдя в Украине друзей и создав семью.
С 1961 года Сахалтуев работал художником в Творческом объединении мультипликации "Киевнаучфильма", а также был членом Национальных союзов художников и кинематографистов Украины.
В 1970–1980-х годах он стал одним из ведущих иллюстраторов сатирического журнала "Перец", а также сотрудничал с детским изданием "Пизнайко". Его работы украшали книги многих украинских и зарубежных издательств - среди них "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадиокурьер", "Фолио", "Самовар", "ЭКСМО".
За десятилетия творческой деятельности Сахалтуев оставил яркий след в украинской анимации и кинематографе, работая над десятками лент. Самые известные среди них - "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля".
Умер актер, озвучивший Дэвида в "Лило и Стич"17.06.25, 11:45 • 3751 просмотр