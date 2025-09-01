$41.320.06
Эксклюзив
11:39 • 7178 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 68645 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 53221 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 94878 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 104127 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 95736 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 79801 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 34973 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24684 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 55164 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Эксклюзивы
Умер художник культовых мультфильмов "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

На 91-м году жизни скончался украинский художник-аниматор Радна Сахалтуев. Он известен работой над мультфильмами "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ" и другими.

Умер художник культовых мультфильмов "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит"

На 91-м году жизни скончался Радна Сахалтуев - украинский художник-аниматор, известный культовыми мультфильмами "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля". О смерти художника сообщил кинокритик и киновед Сергей Трымбач, пишет УНН.

И вот сегодня РАДНА все-таки решил подвести черту под такой действительно долгой и содержательной жизнью. Представим себе, он поступил во ВГИК ровно 70 лет назад, в 1955-м. На курс художественной анимации… тогда как раз сдох тиран и начиналась какая-то новая, более свободная и просторная жизнь... 

- написал он 31 августа на своей странице в Facebook.

Трымбач также поделился, что всего три с половиной месяца назад, 15 мая, с группой кинематографистов, поздравлял Радну с 90-летием.

Внезапно мы оказались с ним на обочине веселой компании, и он сказал мне с печалью: "Знаешь, я живу уже лишнее. Столько жить не стоит...". А сколько же нужно, по-вашему? Ну, 85 максимум. Ну, может, 87, как Додик (друг Радны режиссер Давид Черкасский – ред). Не больше... 

- вспоминает кинокритик.

Дополнительно

Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ (Бурятия) в семье служащих. В 1955 году он стал студентом Всесоюзного государственного института кинематографии, выбрав специальность художника анимационного кино. После завершения обучения его направили работать в Киев, где он и поселился, найдя в Украине друзей и создав семью.

С 1961 года Сахалтуев работал художником в Творческом объединении мультипликации "Киевнаучфильма", а также был членом Национальных союзов художников и кинематографистов Украины.

В 1970–1980-х годах он стал одним из ведущих иллюстраторов сатирического журнала "Перец", а также сотрудничал с детским изданием "Пизнайко". Его работы украшали книги многих украинских и зарубежных издательств - среди них "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадиокурьер", "Фолио", "Самовар", "ЭКСМО".

За десятилетия творческой деятельности Сахалтуев оставил яркий след в украинской анимации и кинематографе, работая над десятками лент. Самые известные среди них - "Как казаки в хоккей играли", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля".

Умер актер, озвучивший Дэвида в "Лило и Стич"17.06.25, 11:45 • 3751 просмотр

Алена Уткина

ОбществоКультура
Украина
Киев