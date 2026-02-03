Польський суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 12046 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 18938 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 13550 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 21814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 32700 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30986 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28427 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29384 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34693 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44357 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Популярнi новини
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 55355 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 27624 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 10890 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 9628 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 6096 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 6562 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 10079 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 55612 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 65191 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 49702 перегляди
Актуальнi люди
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Київська область
Вінницька область
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 4328 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 11095 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 28886 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 29473 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 28700 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм

Польський суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Окружний суд у Замості засудив Павла К. до 3,5 років ув'язнення за шпигунство. Він збирав інформацію про аеропорт Жешув-Ясьонка для російських спецслужб, що могло бути використано для замаху на президента України Володимира Зеленського.

Польський суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

Окружний суд у Замості, Польща, розглянув справу чоловіка, який працював на російські спецслужби і був причетний до організації замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський у соцмережі Х, пише УНН.

50-річний мешканець Грубешова заявив про готовність діяти на користь іноземної розвідки проти Польщі. Павел К. заявив про бажання приєднатися до структур російської військової розвідки та виконувати розвідувальні завдання. Вони мали полягати у передачі інформації про охорону аеропорту "Жешув-Ясьонка". Розкриття цієї інформації могло допомогти в плануванні замаху на життя президента України Володимира Зеленського

- написав Добжинський.

Крім того, зазначив він, зловмисник також заявив про готовність приєднатися до диверсійної групи, відомої як "Група Вагнера", та до військової частини Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації.

Провадження надало обширні докази, що вказують на вчинення злочинів, передбачених ст. 130 § 3 КК (шпигунство) та ст. 263 § 2 КК (незаконне володіння зброєю та боєприпасами). Окружний суд у Замості визнав Павла К. винним у звинувачених йому діях, призначивши йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі

- повідомив Добжинський.

Нагадаємо

СБУ розкрила дві спроби замаху на президента Зеленського. Одна з них, організована полковниками УДО та фсб, планувалася в Офісі Президента; інша, з польським пенсіонером, в аеропорту Жешув.

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Польща