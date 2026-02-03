Польский суд признал виновным мужчину, причастного к организации покушения на Зеленского

Окружной суд в Замостье, Польша, рассмотрел дело мужчины, который работал на российские спецслужбы и был причастен к организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский в соцсети Х, пишет УНН.

50-летний житель Грубешова заявил о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польши. Павел К. заявил о желании присоединиться к структурам российской военной разведки и выполнять разведывательные задачи. Они должны были заключаться в передаче информации об охране аэропорта "Жешув-Ясёнка". Раскрытие этой информации могло помочь в планировании покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского - написал Добжинский.

Кроме того, отметил он, злоумышленник также заявил о готовности присоединиться к диверсионной группе, известной как "Группа Вагнера", и к воинской части Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации.

Производство предоставило обширные доказательства, указывающие на совершение преступлений, предусмотренных ст. 130 § 3 УК (шпионаж) и ст. 263 § 2 УК (незаконное владение оружием и боеприпасами). Окружной суд в Замостье признал Павла К. виновным в инкриминируемых ему действиях, назначив ему общее наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы - сообщил Добжинский.

Напомним

СБУ раскрыла две попытки покушения на президента Зеленского. Одна из них, организованная полковниками УГО и ФСБ, планировалась в Офисе Президента; другая, с польским пенсионером, в аэропорту Жешув.