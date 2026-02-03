Польский суд признал виновным мужчину, причастного к организации покушения на Зеленского

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 64 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 480 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 532 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
11:49 • 12745 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 20082 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 14147 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 22376 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33119 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31169 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28532 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.6м/с
78%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 28213 просмотра
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф10:54 • 5422 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 11805 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 10892 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 8154 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 8418 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 11030 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 56325 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 65711 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 50149 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Киевская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 4992 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 11906 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 29220 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 29798 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 29003 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Польский суд признал виновным мужчину, причастного к организации покушения на Зеленского

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Окружной суд в Замостье приговорил Павла К. к 3,5 годам заключения за шпионаж. Он собирал информацию об аэропорте Жешув-Ясёнка для российских спецслужб, что могло быть использовано для покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Польский суд признал виновным мужчину, причастного к организации покушения на Зеленского

Окружной суд в Замостье, Польша, рассмотрел дело мужчины, который работал на российские спецслужбы и был причастен к организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский в соцсети Х, пишет УНН.

50-летний житель Грубешова заявил о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польши. Павел К. заявил о желании присоединиться к структурам российской военной разведки и выполнять разведывательные задачи. Они должны были заключаться в передаче информации об охране аэропорта "Жешув-Ясёнка". Раскрытие этой информации могло помочь в планировании покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского

- написал Добжинский.

Кроме того, отметил он, злоумышленник также заявил о готовности присоединиться к диверсионной группе, известной как "Группа Вагнера", и к воинской части Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации.

Производство предоставило обширные доказательства, указывающие на совершение преступлений, предусмотренных ст. 130 § 3 УК (шпионаж) и ст. 263 § 2 УК (незаконное владение оружием и боеприпасами). Окружной суд в Замостье признал Павла К. виновным в инкриминируемых ему действиях, назначив ему общее наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы

- сообщил Добжинский.

Напомним

СБУ раскрыла две попытки покушения на президента Зеленского. Одна из них, организованная полковниками УГО и ФСБ, планировалась в Офисе Президента; другая, с польским пенсионером, в аэропорту Жешув.

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Польша