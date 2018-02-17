Польський прем'єр пояснив необхідність закону з забороною "бандеризму"

"Дуже важливо розуміти, що це не буде карним, це не буде кримінальним казати, що були поляки винуватці, євреї винуватці, російські винуватці, українські - не лише німецькі винуватці.

Польські посольства мали відреагувати на 260 випадків лише в 2017 році на вислови щодо польських таборів смерті, концентраційних таборів.

Не було польських таборів смерті - були німецькі нацистські табори смерті. Факт, що нам потрібно було пояснювати це через 50 років після Другої світової ми не можемо захистити нашу сторону - тоді не було польської держави, і всі хто хоче знати, що саме відбувалось під час німецької окупації Польщі я запрошую на історичні дебати з істориками, бо це питання поза вашим розумінням", - зазначив міністр

За словами Моравецького, втрати польської сторони склали 6 млн людей - найбільші втрати з всіх націй на землі.

"В усьому цьому контексті, не буде юридичного покарання для людей, які казатимуть що були польські винуватці, бо вони дійсно були.

Проте ми не можемо приймати змішання польських винуватців з жертвами, це буде образливо і для поляків і для євреїв, які постраждали під час війни", - сказав він.

Як повідомляв УНН, підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни в закон про Інститут національної пам'яті опублікували в офіційному журналі законів Республіки Польща.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про ІНП 6 лютого. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.