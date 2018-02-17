Польский премьер объяснил необходимость закона с запретом "бандеризма"

"Очень важно понимать, что это не будет наказуемымо, это не будет уголовно говорить, что были поляки виновники, евреи виновники, россияни виновники, украинские - не только немецкие преступники.

Польские посольства должны были отреагировать на 260 случаев только в 2017 году на высказывания о польских лагерях смерти, концентрационных лагерях.

Не было польских лагерей смерти - были немецкие нацистские лагеря смерти. Тот факт, что нам нужно было объяснять это через 50 лет после Второй мировой мы не можем защитить нашу сторону - тогда не было польского государства, и все кто хочет знать, что именно происходило во время немецкой оккупации Польши я приглашаю на исторические дебаты с историками, так этот вопрос вне вашего пониманием", - отметил министр.

По словам Моравецкого, потери польской стороны составили 6 млн человек - наибольшие потери их всех наций на земле.

"Во всем этом контексте, не будет юридического наказания для людей, которые будут говорить что были польские виновники, потому что они действительно были.

Однако мы не можем принимать смешение польских виновников с жертвами, это будет обидно и для поляков и для евреев, пострадавших во время войны", - сказал он.

Как сообщал УНН, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти и опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша.

Напомним, президент Польши Дуда подписал изменения в закон о ИНП 6 февраля. Согласно решению А.Дуда, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые в Польше изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.