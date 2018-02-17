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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67532 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85804 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108756 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 06:48 • 111709 просмотра

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Польский премьер объяснил необходимость закона с запретом "бандеризма"

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Не было польских лагерей смерти - были немецкие нацистские лагеря смерти. Об этом во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН.

"Очень важно понимать, что это не будет наказуемымо, это не будет уголовно говорить, что были поляки виновники, евреи виновники, россияни виновники, украинские - не только немецкие преступники.

Польские посольства должны были отреагировать на 260 случаев только в 2017 году на высказывания о польских лагерях смерти, концентрационных лагерях.

Не было польских лагерей смерти - были немецкие нацистские лагеря смерти. Тот факт, что нам нужно было объяснять это через 50 лет после Второй мировой мы не можем защитить нашу сторону - тогда не было польского государства, и все кто хочет знать, что именно происходило во время немецкой оккупации Польши я приглашаю на исторические дебаты с историками, так этот вопрос вне вашего пониманием", - отметил министр.

По словам Моравецкого, потери польской стороны составили 6 млн человек - наибольшие потери их всех наций на земле.

"Во всем этом контексте, не будет юридического наказания для людей, которые будут говорить что были польские виновники, потому что они действительно были.

Однако мы не можем принимать смешение польских виновников с жертвами, это будет обидно и для поляков и для евреев, пострадавших во время войны", - сказал он.

Как сообщал УНН, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти и опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша.

Напомним, президент Польши Дуда подписал изменения в закон о ИНП 6 февраля. Согласно решению А.Дуда, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые в Польше изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

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