Польські фермери не блокують рух вантажівок на пункті пропуску "Медика-Шегині” - ДПСУ
Київ • УНН
На пункті пропуску "Медика-Шегині" немає блокування вантажівок, про яке заявляли польські фермери. Рух транспорту відбувається нормально, інші пункти пропуску на кордоні з Польщею також функціонують стабільно.
На пункті пропуску "Медика-Шегині" блокування вантажних транспортних засобів, про яке раніше заявляли польські фермери, наразі не відбувається. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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На щастя, на цьому напрямку рух для вантажних транспортних засобів не обмежується, як на виїзд з України, так і в Польщу в Україну. Вантажівки рухаються нормально відповідно до пропускної спроможності цього напрямку
За його словами, інші пункти пропуску на кордоні з Польщею також функціонують стабільно.
"Сподіваємося, що польські фермери не поновлять своїх дій, щоб блокувати рух вантажівкам, бо це несе втрати, як Україні, так і Польщі. Ця ситуація повністю на контролі наших дипломатичних установ в Польщі, і посольства, і консульства, щоб бути на постійному зв’язку з державними установами в Польщі. Як анонсувалося, що польські фермери можуть це розпочати 8 числа, але станом на зараз бачимо, що таких дій вони не вчиняють", - додав Демченко.
Нагадаємо
Польські фермери анонсували можливу блокаду біля пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні з 8 жовтня по кінця 2024 року.