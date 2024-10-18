Польские фермеры не блокируют движение грузовиков на пункте пропуска «Медика-Шегини» - ГПСУ

На пункте пропуска «Медика-Шегини» блокирование грузовых транспортных средств, о котором ранее заявляли польские фермеры, пока не происходит. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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К счастью, на этом направлении движение для грузовых транспортных средств не ограничивается, как на выезд из Украины, так и в Польшу в Украину. Грузовики движутся нормально в соответствии с пропускной способности этого направления - сказал Демченко.

По его словам, другие пункты пропуска на границе с Польшей также функционируют стабильно.

«Надеемся, что польские фермеры не возобновят своих действий, чтобы блокировать движение грузовикам, потому что это несет потери, как Украине, так и Польше. Эта ситуация полностью на контроле наших дипломатических учреждений в Польше, и посольства, и консульства, чтобы быть на постоянной связи с государственными учреждениями в Польше. Как анонсировалось, что польские фермеры могут это начать 8 числа, но по состоянию на сейчас видим, что таких действий они не совершают», - добавил Демченко.

Напомним,

Польские фермеры анонсировали возможную блокаду возле пункта пропуска «Медика - Шегини» на польско-украинской границе с 8 октября по конец 2024 года.