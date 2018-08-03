Польська бригада арбітрів отримала призначення на гру за Суперкубок УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Польський арбітр Шимон Марчіняк відсудить матч за Суперкубок УЄФА за участі іспанських клубів "Реалу" і "Атлетіко", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Крім 37-річного Марчіняка, в польську суддівську бригаду увійшли лінійні рефері Павел Сокольницькі і Томаш Лісткевич, додаткові помічники арбітра Павло Рачковські і Томаш Мусял. Резервний суддя Радослав Сейка. Роль четвертого рефері дісталася Овідіу Хацегану з Румунії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двох українців включили в символічну збірну юнацького ЧЄ з футболу
Статус рефері міжнародної категорії Марчіняк отримав ще в 2011 році і має досвід роботи на 58 матчах УЄФА. У сезоні 2017/18 він провів чотири гри групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, включаючи матч-відповідь 1/8 фіналу між "Тотенхемом" і "Ювентусом".
У минулому сезоні поляк також працював на фіналі Ліги Європи УЄФА в якості четвертого рефері. В аналогічному статусі Марчіняк був присутній в 2016 році в Тронхеймі на Суперкубку УЄФА, в якому "Реал" узяв верх над "Севільєю".
Додамо також, поєдинок "Реала" і "Атлетіко" пройде 15 серпня на арені "Ліллекюла" в Талліні.