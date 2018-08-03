Польская бригада арбитров получила назначение на игру за Суперкубок УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Польский арбитр Шимон Марчиняк отсудит матч за Суперкубок УЕФА с участием испанских клубов "Реала" и "Атлетико", информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Кроме 37-летнего Марчиняка, в польскую судейскую бригаду вошли линейные рефери Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, дополнительные помощники арбитра Павел Рачковский и Томаш Мусял. Резервный судья Радослав Сейка. Роль четвертого рефери досталась Овидиу Хацегану из Румынии.
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Статус рефери международной категории Марчиняк получил еще в 2011 году и имеет опыт работы на 58 матчах УЕФА. В сезоне 2017/18 он провел четыре игры группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, включая ответный матч 1/8 финала между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".
В прошлом сезоне поляк также работал на финале Лиги Европы УЕФА в качестве четвертого рефери. В аналогичном статусе Марчиняк присутствовал в 2016 году в Тронхейме на Суперкубке УЕФА, в котором "Реал" взял верх над "Севильей".
Добавим также, поединок "Реала" и "Атлетико" пройдет 15 августа на арене "Лиллекюла" в Таллине.