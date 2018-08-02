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Двох українців включили в символічну збірну юнацького ЧЄ з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. УЄФА оприлюднив символічну збірну юнацького Євро-2018 (U-19), складену з найкращих футболістів турніру. Про це повідомляє сайт ФФУ, передає УНН.

До кращих виконавців континентальної першості 2018-го року увійшли два представники української команди, яка дісталася півфіналу змагань. Владислав Супряга включений до основного складу, Сергій Булеца — серед запасних.

Серед перших 11-ти гравців — по чотири футболісти збірних Португалії та Італії, які є відповідно чемпіоном та віце-чемпіоном Європи:

стартовий склад: Алессандро Пліццарі (Італія, "Мілан"), Рауль Белланова (Італія, "Мілан"), Ромен Коррейя (Португалія, "Сетубал"), Давіде Беттелла (Італія, "Аталанта"), Рубен Вінагре (Португалія, "Вулвергемптон"), Мікаель Кюїзанс (Франція, "Боруссія" М), Флорентіну Луїш (Португалія, "Бенфіка"), Сандро Тоналі (Італія, "Брешія"), Жоау Філіпе (Португалія, "Бенфіка"), Мусса Дьябі (Франція, "ПСЖ"), Владислав Супряга (Україна, "Дніпро-1");

запасні: воротар — Еванн Діуф (Франція, "Труа"), польові гравці — Тьєррі Коррейя (Португалія, "Спортинг"), Трево Чалоба (Англія, "Челсі"), Кіна (Португалія, "Вест Хем"), Саку Юлятупа (Фінляндія, "Аякс"), Ніколо Дзаньоло (Італія, "Рома"), Сергій Булеца (Україна, "Динамо" Київ), Франсішку Трінкао (Португалія, "Брага"), Мойзе Кен (Італія, "Ювентус").

Нагадаємо, що Україна зупинилася в 1/2 фіналу ЧЄ серед 19-тирічних, а переможцями стали футболісти Португалії

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