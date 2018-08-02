Двух украинцев включили в символическую сборную юношеского ЧЕ по футболу

В число лучших исполнителей континентального первенства 2018 года вошли два представителя украинской команды, которая дошла до полуфинала соревнований. Владислав Супряга включен в основной состав, Сергей Булеца - среди запасных.

Среди первых 11-ти игроков - по четыре футболиста сборных Португалии и Италии, которые являются соответственно чемпионом и вице-чемпионом Европы:

стартовый состав: Алессандро Плиццари (Италия, "Милан"), Рауль Белланова (Италия, "Милан"), Ромен Коррейя (Португалия, "Сетубал"), Давиде Беттелла (Италия, "Аталанта"), Рубен Винагре (Португалия, "Вулверхэмптон"), Микаэль Кюизанс (Франция, "Боруссия" М), Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика"), Сандро Тонала (Италия, "Брешия"), Жоау Филипе (Португалия, "Бенфика"), Мусса Дьяби (Франция, "ПСЖ"), Владислав Супряга (Украина, "Днепр-1");

запасные: вратарь - Эванна Диуф (Франция, "Труа"), полевые игроки - Тьерри Коррейя (Португалия, "Спортинг"), Треви Чалоба (Англия, "Челси"), Кина (Португалия, "Вест Хэм"), Саку Юлятупа (Финляндия, "Аякс"), Николо Дзаньоло (Италия, "Рома"), Сергей Булеца (Украина, "Динамо" Киев), Франсишку Тринкао (Португалия, "Брага"), Мойзе Кен (Италия, "Ювентус").

Напомним, что Украина остановилась в 1/2 финала ЧЕ среди 19-летних, а победителями стали футболисты Португалии.