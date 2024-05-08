Польща із союзниками підіймали в небо авіацію під час масованої атаки рф на Україну
Київ • УНН
Польща та її союзники підняли в повітря свої літаки під час масованих ударів росії по Україні, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору.
Польща під час російської масованої атаки рф по Україні разом із союзниками підіймали у повітря свою авіацію, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.
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Як повідомляють в командуванні, польські та союзницькі літаки працювали у повітряному просторі під час нанесення дальньою авіацією російської федерації ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
Було "розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі".
Як зазначається, збройні сили Польщі здійснюють постійний моніторинг ситуації на території України та перебувають у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
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