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Польща із союзниками підіймали в небо авіацію під час масованої атаки рф на Україну

Польща із союзниками підіймали в небо авіацію під час масованої атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 22183 перегляди

Польща та її союзники підняли в повітря свої літаки під час масованих ударів росії по Україні, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Польща під час російської масованої атаки рф по Україні разом із союзниками підіймали у повітря свою авіацію, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють в командуванні,  польські та союзницькі літаки працювали у повітряному просторі під час нанесення дальньою авіацією російської федерації ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Було "розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі".

Як зазначається, збройні сили Польщі здійснюють постійний моніторинг ситуації на території України та перебувають  у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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