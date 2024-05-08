Польша с союзниками поднимали в небо авиацию во время массированной атаки рф на Украину

Польша во время российской массированной атаки рф по Украине вместе с союзниками поднимали в воздух свою авиацию, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в командовании, польские и союзные самолеты работали в воздушном пространстве во время нанесения дальней авиацией российской федерации ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Были "начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши".

Как отмечается, вооруженные силы Польши осуществляют постоянный мониторинг ситуации на территории Украины и находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"