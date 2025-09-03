$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 45759 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 75233 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 116736 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 131769 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 71768 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134621 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49173 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87281 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53548 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108492 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Польща буде долучена до гарантій безпеки для України – держсекретар США Рубіо

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Польща буде включена до домовленостей щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Це обговорювалося на зустрічі з главою МЗС Польщі Радеком Сікорським у Маямі.

Польща буде долучена до гарантій безпеки для України – держсекретар США Рубіо

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський провів зустріч з держсекретарем США Марком Рубіо в Маямі. Під час неї Рубіо заявив про те, що Польща буде частиною системи гарантій безпеки для України, передає УНН із посиланням на МЗС Польщі.

Деталі

Рубіо і Сікорський обговорили також посилення східного флангу НАТО і американсько-польську співпрацю в сфері безпеки.

Державний секретар Рубіо заявив, що Польща буде включена до домовленостей щодо надійних майбутніх гарантій безпеки для України. Він запевнив, що метою Сполучених Штатів є забезпечення тривалого миру в Україні. У своїй промові він наголосив, що польський уряд є великим союзником Сполучених Штатів у питаннях свободи.

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Марко Рубіо також взяв участь у церемонії вручення Премії солідарності імені Леха Валенси. Цього року премію отримав представник кубинської опозиції. Премію було засновано Сікорським у 2014 році і відновлено у 2024 році.

Нагадаємо

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на критику угорського колеги Петера Сійярто щодо санкцій проти Роберта Бровді. Сікорський нагадав Угорщині про можливість відмови від російської нафти та закликав до солідарності з Україною.

