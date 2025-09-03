Польща буде долучена до гарантій безпеки для України – держсекретар США Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Польща буде включена до домовленостей щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Це обговорювалося на зустрічі з главою МЗС Польщі Радеком Сікорським у Маямі.
Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський провів зустріч з держсекретарем США Марком Рубіо в Маямі. Під час неї Рубіо заявив про те, що Польща буде частиною системи гарантій безпеки для України, передає УНН із посиланням на МЗС Польщі.
Деталі
Рубіо і Сікорський обговорили також посилення східного флангу НАТО і американсько-польську співпрацю в сфері безпеки.
Державний секретар Рубіо заявив, що Польща буде включена до домовленостей щодо надійних майбутніх гарантій безпеки для України. Він запевнив, що метою Сполучених Штатів є забезпечення тривалого миру в Україні. У своїй промові він наголосив, що польський уряд є великим союзником Сполучених Штатів у питаннях свободи.
Вказується, що Марко Рубіо також взяв участь у церемонії вручення Премії солідарності імені Леха Валенси. Цього року премію отримав представник кубинської опозиції. Премію було засновано Сікорським у 2014 році і відновлено у 2024 році.
Нагадаємо
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на критику угорського колеги Петера Сійярто щодо санкцій проти Роберта Бровді. Сікорський нагадав Угорщині про можливість відмови від російської нафти та закликав до солідарності з Україною.
Польща видворила 15 українців: деталі30.08.25, 13:26 • 5485 переглядiв