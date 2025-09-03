Польша будет вовлечена в гарантии безопасности для Украины – госсекретарь США Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Польша будет включена в договоренности относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Это обсуждалось на встрече с главой МИД Польши Радеком Сикорским в Майами.
Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио в Майами. Во время нее Рубио заявил о том, что Польша будет частью системы гарантий безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на МИД Польши.
Детали
Рубио и Сикорский обсудили также усиление восточного фланга НАТО и американо-польское сотрудничество в сфере безопасности.
Государственный секретарь Рубио заявил, что Польша будет включена в договоренности относительно надежных будущих гарантий безопасности для Украины. Он заверил, что целью Соединенных Штатов является обеспечение длительного мира в Украине. В своей речи он подчеркнул, что польское правительство является большим союзником Соединенных Штатов в вопросах свободы.
Указывается, что Марко Рубио также принял участие в церемонии вручения Премии солидарности имени Леха Валенсы. В этом году премию получил представитель кубинской оппозиции. Премия была основана Сикорским в 2014 году и возобновлена в 2024 году.
Напомним
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто относительно санкций против Роберта Бровди. Сикорский напомнил Венгрии о возможности отказа от российской нефти и призвал к солидарности с Украиной.
Польша выдворила 15 украинцев: детали30.08.25, 13:26 • 5485 просмотров