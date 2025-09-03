$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 45730 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 75201 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 116701 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 131740 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 71753 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 134602 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49168 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87275 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53546 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108492 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Польша будет вовлечена в гарантии безопасности для Украины – госсекретарь США Рубио

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Польша будет включена в договоренности относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Это обсуждалось на встрече с главой МИД Польши Радеком Сикорским в Майами.

Польша будет вовлечена в гарантии безопасности для Украины – госсекретарь США Рубио

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио в Майами. Во время нее Рубио заявил о том, что Польша будет частью системы гарантий безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на МИД Польши.

Детали

Рубио и Сикорский обсудили также усиление восточного фланга НАТО и американо-польское сотрудничество в сфере безопасности.

Государственный секретарь Рубио заявил, что Польша будет включена в договоренности относительно надежных будущих гарантий безопасности для Украины. Он заверил, что целью Соединенных Штатов является обеспечение длительного мира в Украине. В своей речи он подчеркнул, что польское правительство является большим союзником Соединенных Штатов в вопросах свободы.

- говорится в сообщении.

Указывается, что Марко Рубио также принял участие в церемонии вручения Премии солидарности имени Леха Валенсы. В этом году премию получил представитель кубинской оппозиции. Премия была основана Сикорским в 2014 году и возобновлена в 2024 году.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто относительно санкций против Роберта Бровди. Сикорский напомнил Венгрии о возможности отказа от российской нефти и призвал к солидарности с Украиной.

Польша выдворила 15 украинцев: детали30.08.25, 13:26 • 5485 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Радослав Сикорский
Соединённые Штаты
Украина
Польша