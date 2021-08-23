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Польща під час головування в ОБСЄ підніматиме питання відновлення територіальної цілісності України - Дуда

Польща під час головування в ОБСЄ підніматиме питання відновлення територіальної цілісності України - Дуда

Київ • УНН

 • 21907 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними Офісу, на полях інавгураційного саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави подякував польському колезі за участь у саміті та за солідарність з українським народом.

Цитата

“Анджей Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти. Зокрема, Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ”, — йдетьсмя у повідомленні Офісу.

Додамо

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії, зокрема в інформаційній сфері.

Лідери держав погодилися з тим, що російські навчання “Захід-2021” створюють напругу та погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.

Президенти також обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн з Білоруссю.

Крім того, під час розмови вони торкнулися подій в Афганістані й тих кроків, які здійснюють Україна та Польща для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний.

Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту “Північний потік — 2”.

“Проект „Північний потік — 2“ ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це — в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом”, — наголосив Президент України.

Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, додали в Офісі.

Нагадаємо

Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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