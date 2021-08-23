Польща під час головування в ОБСЄ підніматиме питання відновлення територіальної цілісності України - Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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За даними Офісу, на полях інавгураційного саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Глава Української держави подякував польському колезі за участь у саміті та за солідарність з українським народом.
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“Анджей Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти. Зокрема, Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ”, — йдетьсмя у повідомленні Офісу.
Додамо
Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії, зокрема в інформаційній сфері.
Лідери держав погодилися з тим, що російські навчання “Захід-2021” створюють напругу та погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.
Президенти також обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн з Білоруссю.
Крім того, під час розмови вони торкнулися подій в Афганістані й тих кроків, які здійснюють Україна та Польща для евакуації своїх громадян із цієї країни.
Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний.
Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту “Північний потік — 2”.
“Проект „Північний потік — 2“ ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це — в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом”, — наголосив Президент України.
Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, додали в Офісі.
Нагадаємо
Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.