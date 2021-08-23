Польща під час головування в ОБСЄ підніматиме питання відновлення територіальної цілісності України - Дуда

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.