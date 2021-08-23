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Декларація "Кримської платформи": головний висновок саміту

Декларація "Кримської платформи": головний висновок саміту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За підсумками установчого саміту “Кримської платформи”, усі делегати приєднались до спільної Декларації. Про те, що саме вирішили учасники у підсумковому документі, пише УНН з посиланням на текст Декларації.

З повним текстом декларації можна ознайомитись тут.

Що вирішили учасники

Так, відповідно до тексту документу, учасники саміту вирішили, зокрема:

• створити Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Криму Росією,
• продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Криму Росією,
• розглянути запровадження подальших “політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів” щодо РФ “якщо це передбачено правовою системою кожного Учасника Платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть”,
• протистояти новим викликам та гібридним загрозам, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму,
• закликати РФ виконувати свої зобов’язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вимагати, щоб Росія негайно припинила всі порушення прав людини і зловживання щодо мешканців Криму і забезпечила повний і безперешкодний доступ до Криму для моніторингових механізмів з дотримання прав людини та правозахисників,
• використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов’язаних з тимчасовою окупацією,
• розглянути можливість підтримки економічних, інфраструктурних та екологічних проектів з розвитку регіонів України, які межують з тимчасово окупованим Кримським півостровом,
• визнати роль національних парламентів у протидії тимчасовій окупації Криму та заохочувати координацію діяльності щодо Криму між національними парламентами, а також у рамках міжпарламентських асамблей.

Учасники платформи засуджують

У документі йдеться також, що учасники саміту “Кримської платформи” засуджують триваючі порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають мешканці Криму.

Також учасники засудили триваючу мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, включаючи перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад, а також триваючу зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.

Підсумовуючи

У документі підкреслено, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід’ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними.

Учасники також підтвердили свою рішучість підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Росією Криму та міста Севастополя і відновлення контролю України над цією територією.

Учасники саміту очікують повернення Україні тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя і відновлення їх автономного статусу, а також закликають Російську Федерацію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної “Кримської платформи”, спрямованої на припинення тимчасової окупації півострова.

Додамо

Декларація підтримана всіма учасниками “Кримської платформи” та відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

За останніми даними Міністерства закордонних справ, 46 країн та міжнародних організацій беруть участь у саміті.

Серед них:

  • три чверті країн Європейського континенту;
  • усі 27 країн ЄС
  • усі 30 країн НАТО
  • Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва)
  • Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова)
  • усі сусіди України (окрім Білорусі та РФ).
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