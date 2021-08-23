Декларация "Крымской платформы": главный вывод саммита
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По итогам учредительного саммита “Крымской платформы”, все делегаты присоединились к общей Декларации. О том, что именно решили участники в итоговом документе, пишет УНН со ссылкой на текст Декларации.
С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Что решили участники
Так, согласно тексту документа, участники саммита решили, в частности:
• создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Крыма Россией,
• продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией,
• рассмотреть введение дальнейших “политических, дипломатических и ограничительных мер” в отношении РФ “если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют”,
• противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма,
• призвать РФ выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права, требовать, чтобы Россия немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека и правозащитников,
• использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией,
• рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов по развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,
• признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей.
Участники платформы осуждают
В документе говорится также, что участники саммита “Крымской платформы” осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которые несут жители Крыма.
Также участники осудили продолжающуюся милитаризацию Крыма, препятствование правам и свободам судоходства, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, а також продолжающиеся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.
Подытоживая
В документе подчеркнуто, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы.
Участники также подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией.
Участники саммита ожидают возвращения Украины временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя и восстановления их автономного статуса, а также призывают Российскую Федерацию привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной “Крымской платформы”, направленной на прекращение временной оккупации полуострова.
Добавим
Декларация поддержана всеми участниками “Крымской платформы” и открыто для присоединения других государств и международных организаций.
По последним данным Министерства иностранных дел, 46 стран и международных организаций принимают участие в саммите.
Среди них:
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- три четверти стран Европейского континента;
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- все 27 стран ЕС
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- все 30 стран НАТО
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- Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
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- Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
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- все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).
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