Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони

Міністерство оборони України та парламентарі вирішили не посилювати покарання для військових. Йдеться про законопроект №13452, раніше проголосований в першому читанні. В оборонному відомстві вважають, що він потребує доопрацювання. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону "Про Військового омбудсмана".

Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору