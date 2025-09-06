Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони України та парламентарі вирішили не посилювати покарання для військових, законопроєкт №13452 потребує доопрацювання. Досягнуто домовленості про підтримку проєкту закону "Про Військового омбудсмана".
Міністерство оборони України та парламентарі вирішили не посилювати покарання для військових. Йдеться про законопроект №13452, раніше проголосований в першому читанні. В оборонному відомстві вважають, що він потребує доопрацювання. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони України.
Деталі
Зазначається, що Міноборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.
Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону "Про Військового омбудсмана".
Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору
"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - додали у відомстві.
Нагадаємо
У четвер, 4 вересня, Верховна Рада на черговому засідання ухвалила за основу законопроєкт №13260, який скасовує механізм звільнення від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Нові правила стосуватимуться правопорушень, вчинених після набрання чинності законом.
