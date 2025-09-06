Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны

Министерство обороны Украины и парламентарии решили не ужесточать наказания для военных. Речь идет о законопроекте №13452, ранее проголосованном в первом чтении. В оборонном ведомстве считают, что он нуждается в доработке. Об этом информирует УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Отмечается, что Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, вызвавших общественный резонанс.

Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона "О Военном омбудсмене".

В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение - говорится в сообщении.

"Минобороны считает, что законопроект №13452 нуждается в доработке совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости", - добавили в ведомстве.

Напомним

В четверг, 4 сентября, Верховная Рада на очередном заседании приняла за основу законопроект №13260, который отменяет механизм освобождения от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части и дезертирство. Новые правила будут касаться правонарушений, совершенных после вступления закона в силу.

