Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 24918 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 44069 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 42214 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 38749 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 46835 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 57205 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34572 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42177 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45859 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37523 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Погода
+19°
1м/с
51%
756мм
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Министерство обороны Украины и парламентарии решили не ужесточать наказание для военных, законопроект №13452 требует доработки. Достигнута договоренность о поддержке проекта закона "О Военном омбудсмене".

Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны

Министерство обороны Украины и парламентарии решили не ужесточать наказания для военных. Речь идет о законопроекте №13452, ранее проголосованном в первом чтении. В оборонном ведомстве считают, что он нуждается в доработке. Об этом информирует УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Отмечается, что Минобороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, вызвавших общественный резонанс.

Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона "О Военном омбудсмене".

В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение

- говорится в сообщении.

"Минобороны считает, что законопроект №13452 нуждается в доработке совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости", - добавили в ведомстве.

Напомним

В четверг, 4 сентября, Верховная Рада на очередном заседании приняла за основу законопроект №13260, который отменяет механизм освобождения от уголовной ответственности за первое самовольное оставление части и дезертирство. Новые правила будут касаться правонарушений, совершенных после вступления закона в силу.

Вита Зеленецкая

