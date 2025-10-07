$41.230.05
Половина зі 139 боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень, з них понад половина припала на Покровський, Торецький та Новопавлівський напрямки. Противник завдав два ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети, 143 керовані бомби та 5301 дрон-камікадзе.

139 бої сталося на фронті минулої доби, понад половина з яких - на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ07.10.25, 07:42 • 11113 переглядiв

Юлія Шрамко

