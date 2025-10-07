$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21153 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50108 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42100 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44797 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79698 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33275 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39862 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66325 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77724 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92886 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Половина из 139 боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений, из них более половины пришлось на Покровское, Торецкое и Новопавловское направления. Противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты, 143 управляемые бомбы и 5301 дрон-камикадзе.

Половина из 139 боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

139 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 7 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4523 обстрела, из них 98 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5301 дрон-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и два других важных объекта противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодязного и Отрадного.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Песчаного, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное, Торское и Шандриголово.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Дроновки и Ямполя. Всего за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Майского и в сторону населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки в районах Русиного Яра, Катериновки, Щербиновки, Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Филиа и в сторону Новопавловки и Владимировки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Январское, Сосновка, Вороне и Новогригоровка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

