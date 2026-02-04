Політичний розкол в США різко посилився після 2008 року - дослідження

$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 16125 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 28433 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 26017 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 27129 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 26483 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 17712 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 26587 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33798 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17828 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25464 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю3 лютого, 22:52 • 12262 перегляди
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 12943 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 11585 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 12009 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 12621 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 32728 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 34627 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 73723 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 82543 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 64644 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Михайло Подоляк
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Абу-Дабі
Європа
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 14533 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 15208 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 18539 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 25544 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 36182 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Політичний розкол в США різко посилився після 2008 року - дослідження

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Дослідження Кембриджського університету показало, що розбіжності в поглядах американців на соціальні та політичні питання значно зросли з 2008 року, коли у світі почалась фінансова криза.

Політичний розкол в США різко посилився після 2008 року - дослідження

Розбіжності в поглядах американського населення на соціальні та політичні питання різко зросли в період з 1988 по 2008 роки. Особливо це спостерігається з 2008 року, коли у світі почалась фінансова криза, Барак Обама став президентом США, були запущені App Store і iPhone 3G від Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на phys.org.

Деталі

Лабораторія політичної психології Кембриджського університету проаналізувала думки з широкого кола питань - від абортів і рівності до традиційних цінностей - за майже чотири десятиліття і виявила, що поляризація майже не змінилася протягом 90-х і 2000-х років.

Однак, починаючи з 2008 року розбіжності в усіх сферах постійно зростали, як показують дослідження, опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Більша частина цієї зміни пов'язана з тим, що ліберальна частина американської громадськості рухається в більш прогресивному напрямку. Згідно з результатами опитування, у 2024 році ліва частина американців була на 31,5% більш соціально ліберальною порівняно з 1988 роком, тоді як права частина американського суспільства була лише на 2,8% більш консервативною.

Наше дослідження показує, що 2008 рік став важливим поворотним моментом у розбіжностях між лівими і правими з багатьох питань, що визначають сучасну політику США

- сказав старший автор дослідження, доктор Лі де-Віт, який очолює Лабораторію політичної психології Кембриджського університету.

Нагадаємо

Середній рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа в січні 2026 року становив 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - 36%. Більша частина жителів США незадоволені його економічною та імміграційною політикою.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Reuters
Барак Обама
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Apple