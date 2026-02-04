Політичний розкол в США різко посилився після 2008 року - дослідження

Розбіжності в поглядах американського населення на соціальні та політичні питання різко зросли в період з 1988 по 2008 роки. Особливо це спостерігається з 2008 року, коли у світі почалась фінансова криза, Барак Обама став президентом США, були запущені App Store і iPhone 3G від Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на phys.org.

Деталі

Лабораторія політичної психології Кембриджського університету проаналізувала думки з широкого кола питань - від абортів і рівності до традиційних цінностей - за майже чотири десятиліття і виявила, що поляризація майже не змінилася протягом 90-х і 2000-х років.

Однак, починаючи з 2008 року розбіжності в усіх сферах постійно зростали, як показують дослідження, опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Більша частина цієї зміни пов'язана з тим, що ліберальна частина американської громадськості рухається в більш прогресивному напрямку. Згідно з результатами опитування, у 2024 році ліва частина американців була на 31,5% більш соціально ліберальною порівняно з 1988 роком, тоді як права частина американського суспільства була лише на 2,8% більш консервативною.

Наше дослідження показує, що 2008 рік став важливим поворотним моментом у розбіжностях між лівими і правими з багатьох питань, що визначають сучасну політику США - сказав старший автор дослідження, доктор Лі де-Віт, який очолює Лабораторію політичної психології Кембриджського університету.

Нагадаємо

